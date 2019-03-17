Военные расходы обанкротят США

Соединенные штаты Америки близки к банкротству из-за больших расходов на военно-промышленный комплекс. С таким заявлением выступило издание CounterPunch.

СМИ сообщили, что власти Америки обманывают своих налогоплательщиков и требуют все большие суммы на финансирование военных нужд США, хотя средства идут на другие цели. В том числе, в качестве примера, приводятся траты на алкоголь стоимостью 308 тыс. долларов, крабы за 4,6 млн. долларов и столовые приборы, цена за которые составила порядка 53 тыс. долларов.

Также издание CounterPunch заявило, что расходы правительства на военно-промышленный комплекс превышают налоговые поступления в государственную казну. Из-за этого Вашингтону приходится занимать большие суммы у других стран.

В завершении статьи СМИ поясняет, что рано или поздно все военные империи гибнут, когда растрачивают все свои средства. США, по их мнению, уже началаисвой путь к полному разрушению, пишут Известияhttp://.