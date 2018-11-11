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Военные-нацисты в Германии готовили заговор против политиков

11 Ноября 2018 в 11:37
Военные-нацисты в Германии готовили заговор против политиков

В Германии раскрыт заговор военных, которые готовили «убийство неугодных политиков». В списке значились глава фракции «Левой партии» в федеральном парламенте Дитмар Бартч, лидер партии «Зеленых» Клаудиа Рот, глава МИД РФГ Хайко Маас и бывший президент страны Йоахим Гаукв.

Как сообщает немецкое издание Focus, заговорщики планировали так называемый День X. Для этого были подготовлены несколько складов с оружием и топливом. Неугодных политиков было задумано собрать в одном месте и ликвидировать.

В заговоре участвовали порядка 200 солдат, в том числе 42-летний полковник военной контрразведки, который активно мешал проведению следствия по этому делу и «сливал» информацию о действиях правоохранителей заговорщикам.

По некоторой информации, с заговорщиками была связана и ассоциация действующих и бывших членов спецподразделений федерального и регионального уровня, а также полиции «Uniter e.V.». Отмечается, что чаты, в которых шло общение заговорщиков, возглавлялись представителями этой ассоциации, в том числе ее председателем. В «Uniter» все обвинения в своей причастности к заговору отрицают, пишет RT.

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