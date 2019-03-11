Военные атташе США впервые манкировали брифингом в Госдуме

Представители Соединённых Штатов Америки впервые отказались присутствовать на брифинге для военных атташе, аккредитованных в российской столице. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

Бывший командующий воздушно-десантными войсками отметил, что это случилось в первый раз за все время проведения такого мероприятия. Обычно на брифинге председатель оборонного комитета нижней палаты парламента общается с иностранными военными представителями.

Сегодня во встрече в Госдуме принимают участие около полутора сотен человек из почти 90 государств.