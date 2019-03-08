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Военнослужащие Президентского полка и Президентского оркестра 8 марта поздравили женщин

8 Марта 2019 в 18:55

Лучшие элементы строевой подготовки и музыкальные композиции в исполнении солдат Президентского полка и музыкантов Президентского оркестра стали подаркам женщинам к 8 марта.

Почти четверть часа военнослужащие демонстрировали наиболее эффектные элементы строевой подготовки. Услышав команду «вольно» взяли цветы и вручили их женщинам, поздравив с 8 марта

«Это же приятно доставить вам удовольствие, вручить цветы и порадовать выступлением квадрата. Мы к этому готовились с начала нашей службы. Хотелось бы поздравить всех женщин с весенним праздником - Международным женским днем - пожелать всего хорошего, оставаться такими же красивыми и радовать нас мужчин», - цитирует слова военнослужащего 11 роты Президентского полка ТАСС.

Мероприятие состоялось в Александровском саду в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые. 

Напомним, 8 марта во многих городах России проходит акция «Вам, любимые!» в рамках которой волонтеры раздают цветы, а также проводят различные флешмобы. В Москве в мероприятии заняты тысячи волонтеров.

Ранее НСН рассказала, как путешественницы в Санкт-Петербурге получали цветы в аэропорту Пулково и на Московском вокзале.  

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