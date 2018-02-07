Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды закрыта для проезда большегрузного транспорта, сообщает Главного управления МЧС по Северной Осетии.

«С 22.05 мск 6 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса», цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Военно-Грузинская дорога — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 километров.