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Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

7 Февраля 2018 в 00:59
Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Военно-Грузинская дорога из-за ухудшения погоды закрыта для проезда большегрузного транспорта, сообщает Главного управления МЧС по Северной Осетии.

«С 22.05 мск 6 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке от Владикавказа до Ларса», цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Военно-Грузинская дорога — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и Тбилиси (Грузия). Длина 208 километров.  

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