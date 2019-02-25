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Военком подтвердил информацию об уклонении губернатора Хакасии от службы армии

25 Февраля 2019 в 19:32
Военком подтвердил информацию об уклонении губернатора Хакасии от службы армии

Нынешний губернатор Хакасии Валентин Коновалов скрылся от военкомата Минусинска Красноярского края и считался уклонистом от армии. Об этом сообщает «Телевидение Абакан», ссылаясь на военкома города Евгения Болужа.

Напомним, на минувшей неделе, в преддверии Дня защитника Отечества, в социальных сетях появились сообщения о том, что в период с 2013 по 2014 год Валентин Коновалов считался уклоняющимся от воинской службы и находился в розыске. Якобы по достижении им 27 лет он был снят с воинского учета. Между тем, отмечается, что по закону госслужащим может стать лишь отслуживший в армии гражданин России, а по данным Telegram-канала «Бендер Бей из Сибири», Коновалов уклонялся от воинской службы по призыву.

В свою очередь, в правительстве Хакасии эти сообщения называли голословными. Как пишет ТАСС, об этом заявила начальник управления пресс-службы и информации главы республики Елена Пересторонина.

 

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