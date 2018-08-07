Военачальник США не испугался нового российского оружия

Глава Стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты Америки имеют прекрасную защиту от ядерного оружия любых стран, в том числе российского. Генерал прокомментировал сообщения о суперсовременном российском вооружении на конференции по вопросам ракетно-космической обороны, передает РИА Новости. Он в частности упомянул ядерные гиперзвуковые ракеты, ядерные торпеды и крылатые ракеты.

Как отметил Хайтен, несмотря на новые возможности, никто по ка не может обнаружить американские стратегические ядерные подводные лодки, либо убрать четыре сотни пусковых площадок ядерных ракет по всей территории США. По мнению главы СТРАТКОМ, со сдерживающими силами США никто не может конкурировать и Пентагон готов всегда дать ответ на возможную атаку.