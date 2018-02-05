Водителям рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях до конца недели

ГКУ «Центр организации дорожного движения» обратился к столичным водителям с просьбой отказаться от поездок на личных автомобилях до 11 февраля, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметили в пресс-службе, среднее количество автомобилей 5 февраля в столице уменьшилось на 10-15% в сравнении с обычным для буднего дня показателем.

По данным Гидрометеоцентра, во вторник, 6 февраля, местами будет отмечаться небольшой снег. Ночные температуры составят -17…-15° в мегаполисе и -19…-14° в Подмосковье, дневные опустятся до -12…-10° и -14…-9° соответственно.

В среду и четверг, 7 и 8 февраля, погода существенно не изменится. Атмосферное давление продолжит расти, местами пройдет небольшой снег. Ночью прогнозируется -16…-14° в Москве и -18…-13° по области, днем ожидается -8…-6° в столице и -10…-5° в регионе.

В пятницу, 9 февраля, будет идти небольшой снег. Ночные температуры составят -13…-8°, днем будет -9…-4°. В субботу, 10 февраля, небольшой снег продолжится. Ночью столбики термометров опустятся до -11…-6°, днем – поднимутся до -7…-2°.