Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве

5 Декабря 2018 в 19:22
Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве

В новых правилах парковки в столице водителям помогут разобраться сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».

С 15 декабря улицах, на которых произойдут самые значительные изменения, будут дежурить сотрудники АМПП. Их можно будет узнать по форменной одежде с логотипом «Московского паркинга».

Добавим, с 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы вводятся новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения основаны на рекомендациях экспертов, которые, в том числе, учитывали загруженность улиц.

Ранее сегодня стало известно, что оплатить стоянку на коммерческих объектах столицы через официальное приложение «Парковки Москвы» можно будет с начала будущего года. В этот список включены, в частности, стоянки торговых центров, отелей и бизнес-центров. Об этом рассказали в «Администраторе московского парковочного пространства».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.