Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве

В новых правилах парковки в столице водителям помогут разобраться сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Об этом сообщается в Twitter «Московского транспорта».

С 15 декабря улицах, на которых произойдут самые значительные изменения, будут дежурить сотрудники АМПП. Их можно будет узнать по форменной одежде с логотипом «Московского паркинга».

Добавим, с 15 декабря на ряде улиц в центре Москвы вводятся новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы. Изменения основаны на рекомендациях экспертов, которые, в том числе, учитывали загруженность улиц.

Ранее сегодня стало известно, что оплатить стоянку на коммерческих объектах столицы через официальное приложение «Парковки Москвы» можно будет с начала будущего года. В этот список включены, в частности, стоянки торговых центров, отелей и бизнес-центров. Об этом рассказали в «Администраторе московского парковочного пространства».