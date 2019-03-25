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Водителей в Москве лишат в выходные пяти выделенных полос

25 Марта 2019 в 17:47
Водителей в Москве лишат в выходные пяти выделенных полос

Водителям в российской столице с 14 апреля по выходным запретят ездить по пяти выделенным полосам, предупредили в городском департаменте транспорта. Как уточняет RT, речь идёт о пяти трассах: Ленинском проспекте; отрезке проспект Мира — Ярославское шоссе; улица Воздвиженка — Кутузовский проспект — Можайское шоссе; Нахимовский проспект — Ломоносовский проспект — Минская улица; Нижегородская улица — Рязанский проспект.

Как отмечают в дептрансе, решение вызвано тем, что даже по субботам и воскресеньям общественный транспорт перевозит по ним свыше 600 тысяч человек. По данным магистралям ходят 244 пригородных и городских маршрута.

Как отмечает АГН «Москва», водителей об изменениях режима работы выделенных полос проинформируют световые табло, а также экипажи Дорожного патруля и передвижные информационные табло Центра организации дорожного движения.

Сейчас в Москве уже есть несколько выделенных полос, которые работают ежедневно. В основном они расположены в центре мегаполиса.

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