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Водителей в ближайшие дни призвали быть внимательнее из-за снегопада

1 Февраля 2018 в 20:28
Водителей в ближайшие дни призвали быть внимательнее из-за снегопада

Водителям на столичных дорогах быть более внимательными со 2 по 4 февраля в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве.

В ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с выпадением осадков в виде снега. На дорогах возможны гололедица и налипание снежного покрова.

Водителям следует уделять особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

В ГИБДД добавили, что пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей, сообщает Агентство «Москва».

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что согласно прогнозам, в Москве за выходные и в начале следующей недели выпадет практически вся месячная норма осадков.

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