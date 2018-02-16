Водителей призвали соблюдать осторожность на столичных дорогах в связи со снегопадом

Столичная ГИБДД предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за снегопада.

«По данным Метеобюро, ожидается выпадение осадков до 10 см. На дорогах возможны гололедица и налипание снега», говорится в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать адекватный скоростной режим, отказаться от опасных маневров. Особенно внимательными стоит быть при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, передает Агентство «Москва».





