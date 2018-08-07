Водитель в Подмосковье напал с топором на таксиста

Водитель иномарки напал с топором на таксиста в Ленинском районе Москвоской области. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» , произошло это в деревне Дрожжино на территории жилого комплекса «Бутово парк 2».

Как выяснилось, водитель такси проехал под знак «кирпич» и уперся в автомобиль местного жителя, выезжавшего со двора. После перебранки обе не стали уступать дорогу, а владелец иномарки вынул топор и стал угрожать таксисту.

В итоге агрессивно настроенного мужчину удалось успокоить. Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции.