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Водитель убитых в ЦАР российских журналистов отправился в тюрьму

14 Августа 2018 в 13:50
Водитель убитых в ЦАР российских журналистов отправился в тюрьму

Водителя российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые были убиты в Центральноафриканской Республике, отправили в тюрьму. Как отмечает Ura.ru, ссылаясь на слова второго секретаря посольства РФ в ЦАР Виктора Токмакова, это решение было принято из соображений безопасности. Отмечается, что в настоящий момент мужчина является свидетелем по делу об убийстве россиян.

Как напоминает «Русская планета», тела мужчин были обнаружены в 24 км от населенного пункта Сибю. Позже выяснилось, что речь идет об Орхане Джемале, Александре Расторгуеве и Кирилле Радченко, которые отправились в ЦАР для съемок документального фильма. Как напоминает RT, 7 августа в Москве прошли церемонии прощания с погибшими в Центральноафриканской республике журналистами Орханом Джемалем, Кириллом Радченко и Александром Расторгуевым.

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