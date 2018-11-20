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Во время взрыва в столице Афганистана погибли более 50 человек

20 Ноября 2018 в 19:34
Во время взрыва в столице Афганистана погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в центральной части столицы Афганистана Кабуле. Еще порядка 80 человек были ранены. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя МВД страны, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Взрыв произошел в свадебном зале.

Теракт произошел во время празднования дня рождения пророка Мухаммеда. В помещении как раз проходило мероприятие, посвященное этому событию.

Ранее во вторник сообщалось, что ФСБ России задержало в Москве одного из участников нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, где может пройти суд над задержанным Хазвахом Черхиговым.

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