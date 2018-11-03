Во время операции по поиску разбившегося индонезийского самолёта погиб водолаз

В Индонезии 48-летний водолаз Сиачруоа Анто погиб во время операции по поиску в Яванском море потерпевшего крушение пассажирского самолёта авиакомпании «Lion Air», сообщает RT.

Отмечается, что погибший был одним из самых опытных спасателей.

Причиной смерти водолаза, по предварительным данным, стала декомпрессия.

Как ранее сообщала НСН, «Boeing 737 MAX» разбился 29 октября через 13 минут после взлёта: он направлялся из Джакарты в Панкалпинанг. Известно, что экипаж запросил возврат в аэропорт вылета, после чего пропал с экранов радаров.