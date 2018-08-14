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Во время обрушения моста в Генуе погибли десятки человек

14 Августа 2018 в 14:49
Во время обрушения моста в Генуе погибли десятки человек
ФОТО: Italy Photo Press / imago / Scanpix / LETA

На севере Италии ЧП. В Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходила платная автомагистраль A10. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на местные СМИ. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли десятки человек, подчёркивают Дни.ру. Некоторые из жертв упали с моста, кто-то их погибших оказался под обломками. Пользователи социальных сетей отмечают, что обрушилась центральная часть конструкции.  В связи с этим автомобильное движение полностью заблокировано. На подъездах к мосту уже скопились десятки автомобилей.

Добавим, мост, построенный в 6-ых годах, возвышается над рекой, на берегах которой расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.

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