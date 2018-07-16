Путин: Во время ЧМ-2018 не допущено ни одного серьезного происшествия

Во время прохождения чемпионата мира по футболу в России не было допущено ни одного серьезного происшествия. Об этом в воскресенье сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности мирового первенства.

Путин отметил, что болельщикам и туристам была обеспечены полная безопасность, в том числе при передвижении между городами, в которых проходили матчи, передает ИА REGNUM.

Путин добавил, что безопасность обеспечивалась 55 спецслужбами и правоохранительными органами из 34 государств. Меры предпринимались незаметно для большинства болельщиков.