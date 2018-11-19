Во Владивостоке ликвидировали крупный пожар в ТЦ

Пожар в торговом центре «Бум» во Владивостоке удалось полностью ликвидировать, сообщает пресс-служба регионального ГУ ЧС.

Отмечается, что причины пожара, охватившего 1,6 тысяч квадратных метров, расследуются. Есть версия, что спровоцировал инцидент взрыв газового баллона.

Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП через три минуты после того, как сработала сигнализация. В здании было сильное задымление. По предварительным данным, никто не пострадал.

Отметим, что в мае текущего года этот торговый центр временно закрывали из-за нарушений пожарной безопасности.

Напомним, что пожар в торговом центре в Кемерово в марте 2018 года стал одной из самых крупных трагедий. В результате возгорания погибли 60 человек, большинство из них дети. Игорь Востриков, житель Кемерова, потерявший всю семью при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» рассказал НСН, куда Российский Красный Крест, будучи главным агрегатором сбора пожертвований для пострадавших при пожаре, «увел» собранные деньги.