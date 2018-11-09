Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Во Владимирской области во время этапирования погиб заключенный

9 Ноября 2018 в 01:07
Во Владимирской области во время этапирования погиб заключенный

В поезде, который следовал из Самары в Санкт-Петербург, погиб 62-летний заключенный. Инцидент произошел в специальном вагоне ФСИН.

Сообщается, что осужденный упал с верхней полки, когда поезд двигался по Владимирской области. Мужчина сильно ударился головой и до приезда медиков скончался, передает «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщала, что в Совете по правам человека состоялось специальное заседание, посвященное соблюдению законности в системе ФСИН с участием представителей ведомства. Помимо вопросов пыток, на заседании обсуждались проблемы медицины в учреждениях ФСИН, вопросы  социальной адаптации и трудовой занятости освободившихся осужденных, а также другие моменты.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.