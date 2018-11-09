Во Владимирской области во время этапирования погиб заключенный

В поезде, который следовал из Самары в Санкт-Петербург, погиб 62-летний заключенный. Инцидент произошел в специальном вагоне ФСИН.

Сообщается, что осужденный упал с верхней полки, когда поезд двигался по Владимирской области. Мужчина сильно ударился головой и до приезда медиков скончался, передает «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщала, что в Совете по правам человека состоялось специальное заседание, посвященное соблюдению законности в системе ФСИН с участием представителей ведомства. Помимо вопросов пыток, на заседании обсуждались проблемы медицины в учреждениях ФСИН, вопросы социальной адаптации и трудовой занятости освободившихся осужденных, а также другие моменты.