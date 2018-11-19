Во Владимирской области в ДТП погиб сотрудник прокуратуры

В выходные, в ночное время, в Судогодском районе на 5-м километре автодороги «Веригино - Головино» в ДТП погиб помощник Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 35-летний Максим Шездюков. Он не справился с управлением квадроцикла CF-X8 и съехал в кювет. 42-летний владелец, сотрудник ФСИН, был пассажиром и получил серьезные травмы, сообщает ИА «Владимирские новости».

В органах прокуратуры Владимирской области Шездюков проработал 10 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее НСН сообщала, что женская исправительная колония № 1 в поселке Головино стала известна благодаря бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.