Понедельник
19 ноября
USD 65.99
EUR 74.9
Горячие новости

Во Владимирской области в ДТП погиб сотрудник прокуратуры

19 Ноября 2018 в 22:27
Во Владимирской области в ДТП погиб сотрудник прокуратуры

В выходные, в ночное время, в Судогодском районе на 5-м километре автодороги «Веригино - Головино» в ДТП погиб помощник Владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 35-летний Максим Шездюков. Он не справился с управлением квадроцикла CF-X8 и съехал в кювет. 42-летний владелец, сотрудник ФСИН, был пассажиром и получил серьезные травмы, сообщает ИА «Владимирские новости».

В органах прокуратуры Владимирской области Шездюков проработал 10 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 

Ранее НСН сообщала, что женская исправительная колония № 1 в поселке Головино стала известна благодаря бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.