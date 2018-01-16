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Во Владимирской области установят памятник Виталию Чуркину

16 Января 2018 в 20:04
Во Владимирской области установят памятник Виталию Чуркину

Сербский скульптор, экс-кандидат в президенты Сербии, почётный член Российской академии художеств и член Французской академии изящных искусств Драган Раденович создаст памятник представителю России в Организации объединенных наций Виталию Чуркину в знак российско-сербской дружбы, сообщает ТРК «Губерния 33».

Памятник дипломату будет установлен в деревне Маринкино Киржачского района Владимирской области, на родине его отца. Здесь же планируется открытие музея семьи Чуркиных.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. 24 февраля она был похоронен в Москве, на Троекуровском кладбище.

В конце 2017 года в Сараево открыли памятник Виталию Чуркину. Монумент выполнен в виде памятной доски с портретом, именем и годами жизни, которая установлена на черном постаменте. Внизу выгравирована подпись: «Спасибо за Русское Нет».

Напомним, Чуркин посмертно был награжден государственными наградами России и Сербии.

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