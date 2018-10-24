Во Владимирской области решают судьбу губернаторской резиденции

Губернатор Владимирской области, представитель ЛДПР Владимир Сипягин принял решение не занимать особняк, где проживала его предшественница Светлана Орлова.

В интервью сайту «Зебра-ТВ» глава региона заявил, что «здание переводится в категорию гостиницы и будет обслуживаться как гостиничные номера – за плату». Сипягин надеется, что этот объект выйдет на самоокупаемость. Впрочем, у этой идеи появились альтернативы.

Первый секретарь обкома КПРФ Антон Сидорко в интервью ИА «Владимирские новости» предложил там «организовать пансионат для престарелых (тем более, у нас таких учреждений в области не хватает), или какое-то детское учреждение. Уверен, что условия позволяют создать на базе бывшей резиденции хороший социальный центр».

Председатель совета Владимирского регионального отделения Партии «Родина» Магамед Ахматов предложил Сипягину «устроить в освободившемся коттедже первый в России Музей русского чиновничества. В нем бы нашло отражение творческое наследие Владимира Соллогуба, Александра Герцена, Михаила Салтыкова-Щедрина, Ивана Шмелева и других бытописателей, связанных с нашим городом. В каком-то смысле символично, что этот объект расположен на печально знаменитой «Владимирке». Это повод придать части будущей экспозиции антикриминальный оттенок».

Как ранее сообщала НСН, лидер ЛДПР Владимир Жириновский споткнулся и упал во время инаугурации губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Инцидент произошёл, когда лидер Либерально-демократической партии поднимался на сцену для поздравления нового главы региона. Он зацепился ногой за ступеньку и упал на четвереньки. Ему помог встать, оказавшийся рядом фотограф.