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Во Владимирской области пенсионерку оштрафовали за выпас овец

10 Января 2018 в 23:02

За выпас овец в неположенном месте 80-летнюю пенсионерку Александру Стукалову из деревни Семендюково Кольчугинского района Владимирской области оштрафовали на 900 рублей - она не углядела за небольшим стадом, что не понравилось её соседям.

В местной администрации пояснили, что выпас скота в неположенном месте, реальная проблема. Борьба со жвачными животными, расхаживающими, где ни попадя, ведется в рамках закона.

Чтобы нечаянно не стать рецидивисткой бабушка пошла на самые радикальные меры — всех трех овец пустила под нож, передает телеканал «360».


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