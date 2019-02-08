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Во Владимирской области пенсионерка из-за чиновников объявила голодовку

8 Февраля 2019 в 20:44
Во Владимирской области пенсионерка из-за чиновников объявила голодовку

Представитель вневедомственной комиссии города Струнино по здравоохранению Татьяна Шмигановская объявила о начале голодовки, передают «Владимирские новости».

Струнино прославилось на всю страну во время «Прямой линии с президентом», когда минувшим летом жители пожаловались Владимиру Путину. Глава государства поручил провести капитальный ремонт медицинских учреждений в Струнине и отчитаться до 31 декабря 2018 года. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав России перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.

Струнинцы заявляют, что поручения президента Путина, в том числе дорожная карта во Владимирской области не исполняются. Именно поэтому, по словам Татьяны Шмигановской, она и объявила одиночную акцию протеста. Пенсионерка говорит, что есть желающие присоединиться к ее «индивидуальной» акции.

В Струнино уже в это воскресенье, в 14.00, возле здания местного ДК активисты собираются провести очередной митинг.

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