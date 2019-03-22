Во Владимирской области легковой автомобиль столкнулся с локомотивом

На железнодорожном переезде, расположенном на ул. Железнодорожной в городе Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Уточняется, что столкнулись маневровый локомотив и «ВАЗ-2112». В результате происшествия пострадали 3 пассажира легкового автомобиля — 30-летняя девушка и двое детей - двух и девяти лет.

Все пострадавшие доставлены в ЦРБ города Гусь-Хрустального.