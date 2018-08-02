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Во Владимирской области «Коммунисты России» попали в Следком за «мертвые души»

2 Августа 2018 в 20:58
Во Владимирской области «Коммунисты России» попали в Следком за «мертвые души»

На заседании Избирательной комиссии Владимирской области принято решение отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Владимирское областное отделение Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России» по единому избирательному округу в связи с выявлением 10 и более процентов недействительных подписей избирателей, представленных в поддержку выдвижения указанного списка кандидатов.

Как сообщает сайт «Зебра-ТВ», председатель регионального избиркома Вадим Минаев заявил, что материалы, поданные для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания от «Коммунистической партии Коммунисты России» будут направлены в Следственный комитет для проверки. Среди избирателей, подписавшихся за «Коммунистов России», оказались 35 человек, которые умерли несколько лет назад. «Такой наглости я ещё не видел. Оценки даст следствие, мы просто увидели шокирующие факты», заявил Минаев.

Кроме того, в списках «Коммунистов России» из списка были исключены кандидаты Николай Марянин и Иван Явшев за то, что они не уведомили облизбирком об имеющейся судимости.

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