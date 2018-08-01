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Во владимирском СИЗО обнаружена камера пыток

1 Августа 2018 в 14:27
Во владимирском СИЗО обнаружена камера пыток

Уголовные дела в отношении шести сотрудников ФСИН о превышении должностных полномочий возбудили после обнаружения пыточной камеры в СИЗО города Владимира.

Как сообщается на сайте прокуратуры Владимирской области, камера была найдена после убийства в СИЗО заключённым сотрудника службы охраны. Мужчина, совершивший убийство, перед этим был помещён в камеру, где его держали более суток, подвергая пыткам и истязаниям. После освобождения он набросился на своего мучителя и с помощью шариковой ручки и лезвия одноразового станка нанёс удары, после чего задушил простынями.

Добавим, что дела в отношении сотрудников ФСИН возбуждены по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч.2 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

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