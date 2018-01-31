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Во Львовской области заблокирована украинско-польская граница

31 Января 2018 в 01:01
Во Львовской области заблокирована украинско-польская граница

В ночь с 30 на 31 января несколько десятков человек заблокировали движение транспорта возле пункта пропуска через границу «Рава-Русская», соединяющую Львовскую область Украины с Польшей. Митингующие колоннами постоянно ходят по пешеходному переходу.

«Люди говорят, что им не нравится работа таможни, потому что они долго стоят, поэтому вышли и перекрыли дорогу», написал в Facebook сотрудник львовской полиции Игорь Зинкевич.

Акция проходит мирно, передает ТСН.ua.

C начала января на украинско-польской границе было уже несколько крупных акций протеста, связанных с изменениями правил ввоза товаров на Украину.

Рава-Русская — город районного значения в Жолковском районе Львовской области Украины.

В 1992 году состоялось открытие Рава-Русской таможни, которая стала одной из наибольших таможен Западной Украины. В 2018—2019 годах пограничный пункт пропуска между Польшей и Украиной «Гребенное — Рава-Русская» планируются расширить для проведения пешего и велосипедного контроля.

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