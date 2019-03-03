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Во Львове разрушили стелу Монумента славы советским воинам

3 Марта 2019 в 13:06
Во Львове разрушили стелу Монумента славы советским воинам
Фото: twitter.com

Во Львове разрушена стела Монумента славы советским воинам – ее снесли подрядчики. Об этом сообщило украинское информагентство «УНН».

«Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента славы во Львове. Отметим, что предыдущие две попытки снести стелу были неудачные», -сообщает агентство.

Планируется, что в ближайшие дни рабочие продолжат разбивать бетонную конструкцию, чтобы сравнять монумент с землей.

Галицкая районная администрация приняла решение о сносе памятника год назад из-за его аварийного состояния. Тендер на снос пришлось проводить трижды, но победитель так и не был найден. Власти решили подписать прямой контракт с компанией «Альтера», которая также расторгла контракт на демонтаж, изучив объем и условия работ.

Новый исполнитель был найден в январе.

Во Львове монумент боевой славы советских Вооруженных сил был открыт в 1970 году. Его композиция включает скульптуры воина и Родины-матери, бетонные фигуры воинов и 30-метровую стелу.

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