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Во Франции полиция начала штурм тюрьмы

5 Марта 2019 в 21:46
Во Франции полиция начала штурм тюрьмы

Полиция начала штурм тюрьмы Конде-сюр-Сарт на северо-западе Франции, где заключенный напал на охранников, после чего забаррикадировался, передает ТАСС.

Ранее 27-летний заключенный, осужденный на 30 лет тюрьмы, нанес несколько ударов керамическим ножом в лицо и живот двум тюремным надзирателям, после чего забаррикадировался в комнате для свиданий. Оба охранника госпитализированы. Министр юстиции Франции Николь Беллубе назвала нападение террористической атакой.

На месте были слышны несколько взрывов от шумовых гранат, которые применила полиция во время спецоперации.

Ранее сообщалось, что 29-летний житель Страсбурга открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. Жертвами нападавшего стали три человека. Более десяти получили ранения. Преступнику удалось скрыться с места происшествия, угнав такси. Прокуратура Франции расследует случившееся как теракт. 

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