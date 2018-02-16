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Во Франции похищена уникальная виолончель

16 Февраля 2018 в 20:36
Во Франции похищена уникальная виолончель

Виолончель XVIII века стоимостью 1,3 млн евро похищена у известной французской виолончелистки Офели Гаяр, передает ТАСС.

По имеющимся данным, накануне вооруженный ножом мужчина проник в квартиру Гаяр, расположенную в городе Пантен. Преступник отнял у нее мобильный телефон, а также похитил футляр с виолончелью.

Полиция не исключает, что похищенный инструмент окажется в конкретной коллекции.

Виолончель была изготовлена в 1737 году в итальянском городе Удине мастером Франческо Гоффриллером. В футляре находился также дорогой смычок 1825 года авторства Жан-Мари Персуа.

Гаяр немедленно опубликовала на своей странице в Facebook фотографии похищенного инструмента.


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