Во Франции погиб горнолыжник

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате схода двух лавин в департаменте Верхние Пиренеи на юго-западе Франции, сообщает ТАСС.

Одна лавина сошла в коммуне Араньюэт недалеко от горнолыжного курорта Пио-Энгали. В результате ЧП погиб 35-летний мужчина. Его тело было обнаружено с помощью лавинного детектора, который был при нем.

Аналогичный инцидент произошел в коммуне Котре, где расположен одноименный горнолыжный центр. В результате схода лавины один лыжник получил травмы плеча, спины и колена. Ему была оказана медицинская помощь.

По информации жандармерии, в обоих случаях речь шла о профессиональных спортсменах, которые были экипированы в соответствии со всеми правилами.

Верхние Пиренеи — департамент на юго-западе Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 65. Административный центр — Тарб. Население — 237 945 человек (84-е место среди департаментов, данные 2010 года).

Котре расположен в 32 км (20 милях) к юго-западу от Лурда в красивой долине Гав-де-Котре, граничит с национальным парком Пиренеи. Является отправной точкой экскурсий на пики Монне (2723 м), Кабалирос (2333 м), Шабарру (2910 м), Винемаль (3298 м), и другие. Пик Гаубе расположен примерно в 1 часе и 30 минутах ходьбы от Котре.

Коммуна Араньюэт расположена приблизительно в 700 км к югу от Парижа, в 135 км юго-западнее Тулузы, в 55 км к юго-востоку от Тарба. По территории коммуны протекает река Нест-д’Ор.