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Во Франции от гриппа умерло почти 3 тысяч человек

1 Февраля 2018 в 00:12
Во Франции от гриппа умерло почти 3 тысяч человек

Почти 3 тысяч человек стали жертвами эпидемии гриппа и его осложнений во Франции с начала декабря до начала января. сообщил институт мониторинга здоровья Франции.

Медики отмечают, что с 4 декабря 2017 года до 7 января 2018 года от гриппа и его последствий умерло 2 850 человек, почти 90% летальных исходов приходится на пожилых людей старше 65 лет, сообщает Ракурс.ua.

Прошлой зимой окончательная цифра смертности составляла 21 200 смертей. Франция в настоящее время является одной из 15 европейских стран, где результаты нынешней эпидемии являются умеренными. В Италии, Ирландии, Люксембурге и на Мальте эпидемия имеет «высокую интенсивность».

Грипп — острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов вируса гриппа, различающихся между собой антигенным спектром. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирают от 250 до 500 тыс. человек (большинство из них старше 65 лет), в некоторые годы число смертей может достигать миллиона.

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