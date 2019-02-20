Во Франции из-за пасты «Nutella» закрыт завод «Ferrero»

Итальянская компания «Ferrero» приняла решение временно остановить работу ее самого крупного завода по производству сладкой какао-ореховой пасты «Nutella» из-за снижения ее качества, говорится в распространенном заявлении «Ferrero France».

Снижение качества было обнаружено вечером 19 февраля при контроле одного из компонентов, входящих в состав пасты «Nutella» и батончиков «Kinder Bueno», передает ТАСС.

На заводе в Вильер-Экаль в день производится по 600 тысяч банок с пастой «Nutella», что составляет четверть от объема ее ежедневного мирового производства.

Ранее итальянская кондитерская компания «Ferrero», которой принадлежит бренд «Nutella», выступила в защиту пальмового масла, которое другие фирмы бойкотируют после публикации доклада о его потенциальной канцерогенности.

«Ferrero» запустила рекламную кампанию, в которой утверждается, что паста «Nutella» без пальмового масла уже не будет такой вкусной.

Вместе с тем деловая пресса подсчитала, что отказ от пальмового масла только в производстве «Nutella» повысит расходы «Ferrero» с 8 до 22 миллионов в год.

С 1997 года группа «Ferrero» представлена в России компанией ЗАО «Ферреро Руссия». Компании принадлежит фабрика в Собинском районе Владимирской области.