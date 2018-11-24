Во Флориде два человека стали жертвами перестрелки

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате стрельбы у магазина в округе Майами-Дейд штата Флорида, передает РИА «Новости».

Раненые госпитализированы. Причина стрельбы и личность нападавшего не уточняется.

Как ранее сообщала НСН, стрельбу в пригороде Лос-Анджелеса устроил 28-летний ветеран военно-морской пехоты США Иан Дэвид Лонг. Злоумышленник использовал при нападении на бар в калифорнийском городе Таузанд-Окс пистолет 45-го калибра, который он ранее официально купил. Жертвами нападения стали 12 человек.