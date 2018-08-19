«Внушает оптимизм». Косачев оценил переговоры Путина с Меркель

Российско-германские переговоры являются событием мирового масштаба. Для международной повестки диалог между РФ и ФРГ так же важен, как взаимодействие Москвы и Вашингтона. Такую оценку прошедшей накануне встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель дал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Сенатор отметил, что Россию и Германию, несмотря на наличие «шероховатостей и заноз» в отношениях, объединяет «Северный поток — 2», конфликт в Сирии и на Ближнем Востоке, позиция по ядерной сделке с Ираном и ситуации на Корейском полуострове.

По его мнению, недостаточно просто наладить двусторонние отношения. Многое зависит от того, насколько хорошо будут понимать друг друга Россия и Германия.

Косачев подчеркнул, что переговоры Путина с Меркель можно считать «обстоятельными, своевременными и полезными». Лидеры смогли откровенно обсудить все главные международные вопросы, а также пообещали содействовать двум важным диалоговым форматам - между бизнесменами двух стран и по линии гражданских обществ, написал сенатор в Facebook.

Ранее Газета.ру сообщала, что субботние переговоры Путина и Меркель в Берлине продлились три часа.