Внук Джорджа Буша-старшего участвует в праймериз в Техасе

Внук 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, сын экс-губернатора Флориды Джеба Буша, 41-летний Джордж Прескотт Буш, участвует в праймериз, проходящих во вторник в Техасе. Он добивается переизбрания на пост главы Управления земельными угодьями штата Техас.

Для того чтобы добиться повторного выдвижения, ему необходимо в ходе праймериз набрать более 50% голосов сторонников Республиканской партии.

Джордж Прескотт Буш отметил, что гордится тем, что в его поддержку высказался в феврале Дональд Трамп.

В ходе праймериз решается также вопрос о том, кто будет бороться за кресло сенатора от Техаса. Сейчас его занимает Тед Круз. Его вероятным соперником станет экс-конгрессмен Бето О'Рурк, передает ТАСС.



