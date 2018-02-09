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Внук диктатора Франко попал в тюрьму

9 Февраля 2018 в 01:04
Внук диктатора Франко попал в тюрьму

63-летний внук испанского диктатора Франсиско Франко - Франсиско Франко Мартинес-Бордиу - приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за небрежное управление транспортным средством и нападение на представителя власти, передает ТАСС.

30 апреля 2012 года в провинции Теруэль гражданская гвардия Испании хотела остановить из-за выключенного ближнего света фар машину, в которой ехал внук диктатора. Франко Мартинес-Бордиу попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, однако врезался в патрульную машину. В результате пострадал один страж порядка.

Франсиско Паулино Эрменехильдо Теодуло Франко Баамонде (4 декабря 1892, Ферроль,— 20 ноября 1975, Мадрид, Испания) — испанский военный и государственный деятель, каудильо Испании в 1939—1975 годах, генералиссимус.

Единственная дочь Франко, Мария Дель Кармен (1926-2017), вышла замуж за маркиза Вильяверде Кристобаля Мартинеса-Бордью, известного хирурга (кроме прочего, он возглавлял врачей, осуществлявших лечение тестя), в браке с которым родилось три сына и четыре дочер

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