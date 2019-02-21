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Внук актера Жженова стал самым молодым россиянином за всю историю Кубка Дэвиса

21 Февраля 2019 в 19:19
Внук актера Жженова стал самым молодым россиянином за всю историю Кубка Дэвиса

Теннисист из Подмосковья Константин Жженов стал самым молодым участником сборной России на матче Кубка Дэвиса. Юноша, которому еще даже не исполнилось 15 лет, принял участие в поединке против швейцарцев. Стоит отметить, что выйти на корт спортсмену так и не удалось. Как сообщает «Подмосковье Сегодня», матч был слишком напряженным , поэтому тренеры не решились выпускать на корт настолько юного игрока. Однако, это обстоятельство не помешало зафиксировать возрастной рекорд Кубка Дэвиса.

Ранее Константин Жженов уже успел выиграть титул чемпиона Европы среди игроков в возрасте до 14 лет, а также выиграть турнир Junior Masters, предназначенный для юниоров старшего возраста. После этого триумфа в теннисном мире россиянину дали прозвище Ice man – за невозмутимость и ледяное спокойствие, которые он демонстрирует на корте.

Сообщается, что молодой теннисист является внуком советского и российского актера театра и кино Георгия Жженова. Внуку известного актера было всего 3,5 года, когда его впервые привели на занятия в теннисную секцию в «Лужниках».

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