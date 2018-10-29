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Внешэкономбанк хотят переименовать

29 Октября 2018 в 23:07
Внешэкономбанк хотят переименовать

Министерство финансов предложило переименовать Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ, передает URA.ru.

Сейчас полное название финансового учреждения звучит как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Если предложение министерства будет принято, банк будет называться госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Как ранее сообщала НСН, Внешэкономбанк во главе с Шуваловым призван обеспечить прорыв, декларированный в постинаугурационном указе президента о стратегических задачах развития страны. В числе прочего там сказано, что через шесть лет Россия должна занять место в пятерке стран-лидеров в области научных исследований и разработок. А для этого надо будет создать передовую исследовательскую инфраструктуру, включающую сеть научных установок класса «мегасайенс», научные центры мирового уровня.

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