Внешэкономбанк хотят переименовать

Министерство финансов предложило переименовать Внешэкономбанк в ВЭБ.РФ, передает URA.ru.

Сейчас полное название финансового учреждения звучит как государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Если предложение министерства будет принято, банк будет называться госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ».

Как ранее сообщала НСН, Внешэкономбанк во главе с Шуваловым призван обеспечить прорыв, декларированный в постинаугурационном указе президента о стратегических задачах развития страны. В числе прочего там сказано, что через шесть лет Россия должна занять место в пятерке стран-лидеров в области научных исследований и разработок. А для этого надо будет создать передовую исследовательскую инфраструктуру, включающую сеть научных установок класса «мегасайенс», научные центры мирового уровня.