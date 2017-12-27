Внеочередное собрание членов КПКГ «ГозЗайм» пройдет 11 декабря

Уведомление от 01.11.2017г.

О созыве общего внеочередного собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» (ОГРН1111690093833).

зарегистрированного 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г.Казани №18 и расположенного по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: собрание в форме уполномоченных.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 11.12.2017 г.

Время проведения внеочередного Общего собрания: 09.00.

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 33, отель «Hotel Art», конференц-зал, 2 этаж.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Избрание председателя и секретаря собрания; Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии; О принятии решения о выходе из СРО НП МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ», участие в котором, предусмотрено Уставом КПКГ «ГозЗайм»; О принятии решения о вступлении в СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов «МСКК»; Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ «ГозЗайм».

С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» вы можете ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, каб.1.