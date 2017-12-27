Внеочередное собрание членов КПКГ «ГозЗайм» пройдет 11 декабря

Уведомление от 01.11.2017г.
О созыве общего внеочередного собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» (ОГРН1111690093833).
зарегистрированного 08.12.2011г. инспекцией федеральной налоговой службы по г.Казани №18 и расположенного по адресу: 420107, г. Казань, ул. М. Салимжанова, д.19.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: собрание в форме уполномоченных.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: 11.12.2017 г.
Время проведения внеочередного Общего собрания: 09.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Избрание председателя и секретаря собрания;
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;
- О принятии решения о выходе из СРО НП МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ», участие в котором, предусмотрено Уставом КПКГ «ГозЗайм»;
- О принятии решения о вступлении в СРО Межрегиональный союз кредитных кооперативов «МСКК»;
- Об утверждении внутренних положений, типовых форм договоров КПКГ «ГозЗайм».
С информацией, подлежащей предоставлению членам кредитного потребительского кооператива граждан при подготовке внеочередного общего собрания членов кредитного потребительского кооператива граждан «ГозЗайм» вы можете ознакомиться по адресу: г.Казань, ул.М. Салимжанова 19, каб.1.