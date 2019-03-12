Москва достигла рекордного прироста продолжительности жизни горожан

Москва демонстрирует рекордный рост продолжительности жизни. Об этом во вторник 12 марта сообщил журналистам руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Глава столичного Депздрава подчеркнул, что по этому показателю столица опережает даже Дагестан и других традиционных лидеров долголетия – республик Кавказа, уступая лишь Ингушетии. Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей – 78 лет. Это рекордный прирост по стране: с 2010 г. он увеличился на 3,8 года. По прогнозам, в ближайшие 20 лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую 30-ку.

На продолжительность жизни влияют многие факторы, но крайне важно то, как организована медицинская помощь, насколько она доступна, как развита профилактика болезней, диагностика и лечение, насколько профессиональны врачи.

За последние годы в медицине произошли значимые позитивные изменения. Внедрены самые передовые методики лечения, которые ранее были недоступны для москвичей либо применялись очень ограниченно. По многим из них количество операций выросло в несколько раз. Например, эндопротезирование крупных суставов – в 23 раза, а малоинвазивные операции по поводу катаракты – в 12 раз. Также в пять раз возросло число операций по стентированию коронарных артерий.

Потребность в этих операциях чаще всего возникает в пожилом возрасте. И сегодня уже не редкость операции по установке кардиостимулятора пациентам старше 80 лет.

Рост продолжительности жизни, изменение структуры населения столицы ставят перед здравоохранением новые задачи и вызовы.

В частности, будет продолжено создание онкологической службы, развитие патронажной и паллиативной служб.

Кроме этого, в течение нескольких лет будут капитально отремонтированы 135 зданий поликлиник, построены десятки новых поликлиник и больничных корпусов. Будут внедрены программы "умной" диспансеризации, максимально учитывающей индивидуальные особенности каждого человека. А для повышения профессионального уровня врачей и медицинского персонала будут расширены возможности обучения, в т.ч. с помощью дистанционных технологий.