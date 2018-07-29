ВМФ получит оснащенные «Калибрами» корабли до конца 2018 года

В 2018 году в состав ВМФ РФ войдут 26 новых кораблей и судов, четыре из которых будут оснащены ракетными комплексами «Калибр». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин а рамках празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

В этом году российский флот уже пополнился четырьмя кораблями, одним противодиверсионным катером и тремя суднами обеспечения. Также постоянно развивается инфраструктура флота и объекты его базирования, сказал российский лидер.

В связи с этим Путин отметил огромную заслугу работников судостроительной отрасли, благодаря которым перевооружение и модернизация российского флота идут «хорошими темпами», пишет Газета.ру

Накануне в состав ВМФ РФ вошел фрегат «Адмирал Горшков». Тожественная церемония поднятия на корабле Андреевского флага прошла в субботу в Санкт-Петербурге. Головной корабль проекта 22350 был заложен в 2006 году и спущен на воду в 2010-м. Через 4 года фрегат прошел первые испытания. Передачу корабля флоту неоднократно переносили из-за необходимости еще раз испытать все его системы.