Властям Австрии представили комплекс мер по борьбе с антисемитизмом

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) рассказал австрийскому руководству, как бороться с антисемитизмом. На конференции «Европа вне антисемитизма и антисионизма – обеспечение безопасности еврейской жизни в Европе», прошедшей в Вене, эксперты ЕЕК представили президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру страны Себастьяну Курцу пакет конкретных мер, в том числе законодательных.

Их рекомендуется принять правительствам, частным и общественным организациям, религиозным общинам и борцам с разжиганием ненависти в сети. Как отметили в пресс-службе организации, каталог мер был составлен по инициативе президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора. Над пакетом рекомендаций работали ведущие ученые из университетов Нью-Йорка, Тель-Авива и Вены.

В частности, эксперты ЕЕК предлагают принять рабочее определение антисемитизма, которое разработал Международный альянс в память о Холокосте (IHRA), а также обсудить антисемитизм, одобренный в ряде стран на государственном уровне. Кроме того, ЕЕК считает необходимым назначить специальных представителей по борьбе с антисемитизмом.

«Сейчас на улицах европейских городов людей вновь могут убить только за то, что они евреи. Мы вернулись к еврейским гетто и еврейскому Исходу», — заявил президент ЕЕК.

Он добавил, что еврейские общины в европейских государствах с пессимизмом смотрят в будущее, все больше беспокоясь о своей безопасности. Вячеслав Моше Кантор также поблагодарил канцлера Курца за его преданность делу защиты еврейской безопасности, вручив ему награду «Иерусалимский компас».

«Канцлер Курц не отвернулся от исторической правды и оказался принципиальным, дальновидным человеком, истинным другом еврейского народа», – отметил президент ЕЕК.

В свою очередь, Себастьян Курц отметил, что Австрии не стоит забывать свое прошлое, где она «была не только жертвой, но и преступником».

«Но мы также обязаны смотреть вперёд в будущее. Мы не можем отменить историю, но можем дать ей справедливую оценку», — сказал Курц в своей вступительной речи.

Напомним, что Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) был учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы.