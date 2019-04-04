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Власти замахнулись на тотальный контроль кабельного ТВ

4 Апреля 2019 в 20:39
Власти замахнулись на тотальный контроль кабельного ТВ

Министерство Связи и Массовых Коммуникаций хочет обязать кабельных операторов установить на своих сетях специальное оборудование, чтобы иметь возможность удаленно отслеживать контент всех кабельных телеканалов. Соответствующие изменения ведомство предлагает внести в закон «О связи», передает РБК.

На сегодня в Российской Федерации зарегистрировано свыше 7,2 тысяч средств массовой информации в качестве телеканалов и телепрограмм. Лицензией на вещание в кабельных сетях и так называемой универсальной лицензией обладают более 2,1 тысячи СМИ. При этом почти 60% кабельных региональных телеканалов не контролируются Роскомнадзором, отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы утверждают, что она не приведет к дополнительным расходам ни со стороны кабельного ТВ, ни со стороны федерального бюджета. При этом, какое конкретно оборудование предлагается смонтировать, не уточняется. Предположительно, речь идёт о специальных комплексах, которые будут записывать контент кабельных телесетей. Это позволит контролировать соблюдение ими закона «О СМИ».

В Ассоциации кабельного телевидения России отмечают, что пока непонятно, за чей счет будет устанавливаться это оборудование.


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