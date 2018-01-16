Власти Венесуэлы подтвердили гибель Оскара Переса

Мятежный офицер Оскар Перес и шестеро членов его вооруженной группировки были ликвидированы накануне в столкновении с силами безопасности в Венесуэле, еще шесть человек были задержаны, сообщил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль.

Вчера президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что группа во главе Пересом намеревалась взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у иностранного посольства, передает ТАСС.

В июне 2017 года бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов.

В 2013 году после смерти Уго Чавеса новым президентом страны был избран его соратник Николас Мадуро, продолживший политику своего предшественника. К началу 2014 года в стране обострились экономические проблемы и преступность, что привело к острой критике правящего режима.

