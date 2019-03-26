Власти Венесуэлы объявили выходной из-за отключения электричества

Правительство Венесуэлы приняло решение отменить рабочий день и занятия в учебных заведениях 27 марта из-за отключения электричества в большинстве штатов страны, сообщила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес. Значительная часть территории Венесуэлы осталась без электричества в результате диверсии на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара, передает ТАСС.

Кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.