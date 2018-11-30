Власти Украины оказывают давление на архиереев УПЦ

После отказа архиереев канонической Украинской православной церкви участвовать в 《объединительном соборе》 власти начали проводить 《индивидуальную работу》 с ними, заявил в пятницу РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.