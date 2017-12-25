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Власти столицы проверят все автобусы на городских маршрутах Москвы

25 Декабря 2017 в 18:50
Власти столицы проверят все автобусы на городских маршрутах Москвы

Столичные власти после ДТП на Кутузовском проспекте  до утра вторника проверят техническое состояние всех автобусов на городских маршрутах. Как отметили в департаменте транспорта Москвы, это будет сделано до 5 утра вторника. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о том, что в связи с трагедией пройдут и внеплановые проверки всех частных перевозчиков.

Напомним, ДТП произошло сегодня днём недалеко от станции метро «Славянский бульвар»  - автобус въехал в многолюдный подземный переход. По информации департамента здравоохранения Москвы, погибли четыре человека. Всего в ДТП пострадали 15 человек. Водитель автобуса задержан. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

 

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