Власти столицы проверят все автобусы на городских маршрутах Москвы

Столичные власти после ДТП на Кутузовском проспекте до утра вторника проверят техническое состояние всех автобусов на городских маршрутах. Как отметили в департаменте транспорта Москвы, это будет сделано до 5 утра вторника. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил о том, что в связи с трагедией пройдут и внеплановые проверки всех частных перевозчиков.

Напомним, ДТП произошло сегодня днём недалеко от станции метро «Славянский бульвар» - автобус въехал в многолюдный подземный переход. По информации департамента здравоохранения Москвы, погибли четыре человека. Всего в ДТП пострадали 15 человек. Водитель автобуса задержан. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.